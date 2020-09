Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßlicher Räuber gefasst

Offenburg (ots)

Zahlreiche verkehrsrechtliche Verstöße und Straftaten werden einem 41-Jährigen nach einem Vorfall am Montagabend zur Last gelegt. Der Mann forderte kurz nach 21 Uhr einen 36-Jährigen Bekannten in einer Unterkunft in der Lise-Meitner-Straße auf, ihm sein Auto zu leihen. Nachdem dieser der Forderung nicht nachkam, entwendete der 41-jährige nach derzeitigem Sachstand den Fahrzeug-Schlüssel vom Nachttisch des Bekannten. Als dieser den Diebstahl bemerkte, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung, in der der 41-Jährige seinen Kontrahenten zu Boden schlug. Mit dem Pkw versuchte er daraufhin von der Unterkunft zu entkommen. Herbeigerufene Beamte des Polizeireviers Offenburg nahmen den unbefugten Fahrer daraufhin vorläufig fest. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der 41-jährige unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln hinter dem Steuer saß. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen. Der Mann sieht nun einer ganzen Palette an Anzeigen entgegen.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell