Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Drogen angeboten, mit geklautem Fahrrad unterwegs und unerlaubt in Deutschland

Leipzig (ots)

Er wollte das schnelle Geld und bekam gleich drei Strafanzeigen: Am Samstagabend bot ein Tunesier im Hauptbahnhof Leipzig Passanten Drogen an. Doch statt dem erwarteten Käufer stand die Bundespolizei vor dem 23-jährigen und nahm ihn mit zur Dienststelle. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zwei Verpackungen mit Betäubungsmitteln. Außerdem hatte der polizeibekannte Mann ein gestohlenes Fahrrad bei sich, was ihm die zweite Strafanzeige einbrachte. Da der Tunesier keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente vorlegen konnte, besteht der Verdacht, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Somit leitete die Bundespolizei ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Die Ermittlungen dauern an.

