Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Außergewöhnliche Rettungsaktion- Bundespolizisten finden kleinen verängstigten Beagle in Thekla

Leipzig (ots)

Einen Einsatz der besonderen Art gab es heute Nacht gegen 1 Uhr für eine Streife der Bundespolizei Leipzig in Thekla. In der Nähe des Bahnhofes Leipzig- Thekla bemerkten sie einen kleinen Hund unter einem Auto. Ganz vorsichtig näherte sich ein Beamter dem jungen Beagle und versuchte erstmal das Vertrauen des Hundes zu gewinnen. In dieser Zeit wurde durch seinen Kollegen ein "Körbchen" organisiert. Nach einigen Minuten war dann das Vertrauen da und der Beagle fühlte sich schon sichtlich wohler in seinem Körbchen. Da der Hund kein Halsband und somit auch keine Marke hatte, konnten die Beamten die Besitzer nicht vor Ort ermitteln. Daraufhin wurde das Leipziger Veterinäramt über den Fund informiert und die Übergabe an ein Leipziger Tierheim organisiert.

Nun ist der kleine Beagle vorläufig Gast im Tierheim.

Wir hoffen, dass er und Herrchen oder Frauchen bald wieder zusammenfinden.

