Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brand in Lagerhalle

Lahr (ots)

Ein ausgelöster Brandalarm aufgrund eines Feuers in einer Firma in der Bundesstraße in Altdorf rief am Montagabend gegen 19.45 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Polizeipostens Ettenheim auf den Plan. Nach ersten Ermittlungen befand sich die Brandausbruchstelle in einer Lagerhalle. Durch Rauchgase wurde die Ware eines angrenzenden Verkaufsraums in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergriff des Feuers ergab sich jedoch nicht. Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Der Sachschaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro.

