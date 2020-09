Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Rücksichtslose Flucht nach Diebstahl eines Wohnwagens

Lahr (ots)

Nach dem Diebstahl eines Wohnwagens und der Verfolgung bis zur Staatsgrenze, hat die Polizei die Ermittlungen gegen die Unbekannten aufgenommen. In den frühen Dienstagmorgenstunden bemerkte ein Mann, auf der A5 in Richtung Norden fahrend, wie sein eigener Wohnwagen von einem unbekannten Fahrzeug gezogen ihn überholte. Daraufhin alarmierte Beamte des Polizeireviers Lahr konnten an der Anschlussstelle gegen 3 Uhr die Verfolgung aufnehmen. Während der Flucht Richtung Grenze fuhr der Unbekannte mit seinem silbernen Kombi und dem offenbar gestohlenen Wohnanhänger mit überhöhter Geschwindigkeit und lenkte das Gespann mehrfach in den Gegenverkehr, gefährdete diesen dadurch erheblich und versuchte so seine Verfolger an einem Überholen zu hindern. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich dabei über Allmannsweier und Nonnenweier bis hin zum Rheinübergang Erstein. Nach Abbruch der Verfolgung konnten die Beamten der französischen Gendarmerie den entwendeten Wohnwagen, ohne Zugfahrzeug, sicherstelen. Die Ermittlungen zur Identität der Unbekannten dauert derweil an.

