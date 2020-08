Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg, Loffenau - Zwei Schwerverletzte nach Streit

NACHTRAGSMELDUNG

Loffenau (ots)

Nach dem Angriff am frühen Sonntagmorgen bei einer Hütte unweit von Loffenau wurden die fünf Beschuldigten im Alter zwischen 18 und 19 Jahren am Montagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehle wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen alle Beteiligten. Die Heranwachsenden wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt wurde im Verlauf des Montagmorgens ein möglicher sechster Tatbeteiligter ermittelt. Auch bei ihm wird derzeit die Haftfrage geprüft.

Ursprungsmeldung vom 30.08.2020, 16.32 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Loffenau - Zwei Schwerverletzte nach Streit

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen bei einer Hütte unweit von Loffenau haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine Gruppe von sechs vermummten Personen gegen 4.15 Uhr zu einer dortigen Feier hinzugestoßen sein. Unter anderem mit Schlagwerkzeugen und einem Messer bewaffnet, hätten die ungebetenen Besucher daraufhin einige der Anwesenden attackiert. Hierbei trugen nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren schwere Verletzungen davon und wurden zur medizinischen Behandlung stationär in nahegelegenen Kliniken aufgenommen. Ein 20-Jähriger wurde leicht verletzt. Wie die ersten polizeilichen Recherchen ergaben, dürfte es sich bei den Angreifern um eine Gruppe junger Männer zwischen 18 und 19 Jahren gehandelt haben, mit denen es bereits einige Stunden zuvor zu einer Auseinandersetzung kam. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten fünf der zunächst flüchtig gegangenen Männer vorläufig festgenommen werden. Diese werden morgen einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls sowie weiteren möglichen Tatbeteiligten dauern derzeit an.

