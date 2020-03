POL-GM: 200320-225: Kollision zwischen Radfahrer und Autofahrer

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Morsbach (ots)

In Morsbach-Wallerhausen sind am Donnerstagnachmittag (19. März) ein 78-jähriger Radfahrer und ein 32-jähriger Autofahrer miteinander kollidiert.

Der 32-jährige Waldbröler fuhr mit seinem Peugeot um 15:45 Uhr auf der Nordstraße in Richtung Siegener Straße (L324). An der Kreuzung beabsichtigte er nach rechts auf die Siegener Straße in Fahrtrichtung Hülstert abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden 78-jährigen Morsbacher, der mit seinem Fahrrad auf dem Rad-/Gehweg der Siegener Straße in Richtung Lichtenberg fuhr.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

