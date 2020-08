Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Beim Überholen kollidiert

Achern (ots)

Ein Überholmanöver endete am Sonntagabend in einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 80.000 Euro und vier leicht verletzten. Ein 30-Jähriger lenkte seinen voll besetzten VW gegen 21.50 Uhr von Bühl kommend auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Süden. Um einen vorausfahrenden Lastwagen zu überholen, wechselte er offenbar unachtsam auf den linken Fahrstreifen, einen herannahenden 23-Jährigen erkannte er dabei offenbar zu spät. Der junge Mercedes-Fahrer konnte den Zusammenstoß auch durch Bremsen nicht mehr abwenden. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision in Richtung Standstreifen geschleudert und kamen dort entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der VW des 30 Jahre alten Mannes prallte während des Schleudervorgangs noch gegen den überholten Sattelauflieger. Durch den Unfall erlitten alle Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen, lediglich der VW-Fahrer und der Lastkraftwagen-Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrbahn musste auf einer Länge von etwa 200 Metern von einer Spezialfirma gereinigt werden. Die Unfallstelle wurde durch die Polizei abgesichert. /jh

