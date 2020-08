Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugenaufruf nach Diebstahl

Baden-Baden (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich ein bislang Unbekannter zu einer unerlaubten Shoppingtour in die Innenstadt begeben. Kurz vor 16 Uhr machte sich der etwas kräftigere Mann in einem Handtaschen- und Lederwarengeschäft in der Werderstraße zu schaffen. Durch eine eingeschlagene Terrassentür gelangte der Langfinger in den Ausstellungsraum und bediente sich dort großzügig. Insgesamt wechselten rund fünf Geldbörsen, eine Tasche und zwei Umhängeketten unbefugt den Besitzer. Im Zuge des Diebstahls beschädigte er die Tür und den Parkettboden im Wert von rund 3.500 Euro. Der mutmaßliche Ganove trug zum Zeitpunkt des Diebstahls ein lilafarbenes Oberteil. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07221 680-0 um Hinweise. /jh

