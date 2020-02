Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg Handal, Sachbeschädigung

Tecklenburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (17.02.2020) ist die Polizei zum Waldfreibad, Handal 51, gerufen worden. Zeugen hatten von dort etwas "Verdächtiges" gemeldet. Die eingesetzten Beamten fuhren zu einer Baustelle an der Kreuzung Sundernstraße/Steinstraße. Hinter dem dortigen Kindergarten hatten Unbekannte den Fuß einer Warnbake angezündet. Die Polizeibeamten konnten den Brand schnell löschen, so dass nur ein geringer Sachschaden entstanden ist. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515. Den Recherchen zufolge dürften die Unbekannten gegen 05.35 Uhr am Werk gewesen sein.

