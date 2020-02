Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Freitag (14.02.2020), um 10.55 Uhr, wurde auf dem Lidl-Parkplatz an der Otto-Bergmeyer-Straße ein schwarzer Audi A 7 abgestellt. Als der Fahrer um 11.10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine Beschädigung im Bereich der vorderen rechten Stoßstange fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

