Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mahlberg - Verkehrsunfall

Lahr, Mahlberg (ots)

Am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr, hat ein Verkehrsunfall auf dem linken Fahrstreifen der BAB 5 in Fahrtrichtung Süden zu etwa 5.500 Euro Sachschaden geführt. Vermutlich wegen hohem Verkehrsaufkommen, starkem Regen und schlechter Sicht mussten mehrere Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge in Höhe der Anschlussstelle Ettenheim abbremsen. Einem dahinter fahrenden 20 Jahre alten Opel-Fahrer gelang es, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, nicht mehr rechtzeitig, seinen Wagen anzuhalten, so dass er auf das vor ihm bremsende Fahrzeug auffuhr. Der 45 Jahre alte VW-Lenker blieb bei dem Aufprall unverletzt, seine 42-jährige Beifahrerin trug leichte Verletzungen davon. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell