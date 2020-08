Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall

Kehl (ots)

Ein Unfall hat am Sonntagnachmittag auf der BAB 5 in Höhe Anschlussselle Appenweier zu etwa 10.000 Euro Sachschaden geführt. Gegen 14.45 Uhr wollte ein 18-jähriger BMW-Fahrer in Richtung Kehl auf die B28 auffahren. Nach ersten Erkenntnissen kam sein Fahrzeug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf dem beginnenden Beschleunigungsstreifen nach links in Richtung Durchgangsfahrbahn ab. Vermutlich infolge von Aquaplaning gelang es dem Mann nicht sein Fahrzeug nach rechts einzulenken, sodass er quer über beide Fahrstreifen fuhr, mit der Mittelschutzplanke kollidierte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Fahrzeug-Lenker blieb bei dem Aufprall glücklicherweise unverletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Straße von auslaufenden Betriebsstoffe säubern. Das Auto kam an den Abschlepphaken.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell