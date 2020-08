Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Beim Fahren eingenickt

Rheinmünster (ots)

Zwei verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Sachschaden von rund 550 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Freitagabend. Ein 27-Jähriger steuerte den Renault seiner Beifahrerin gegen 23.20 Uhr auf der L75 von Greffern in Richtung Lichtenau, als er vermutlich in Folge eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt, seine 26-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen, beide wurden zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der Renault brannte noch an der Unfallstelle aus und die L 75 wurde zur Absicherung zeitweise voll gesperrt. Die Feuerwehr Rheinmünster rückte zur Löschung des Brandes aus, zudem kümmerte sich eine Spezialfirma um die Straßenreinigung. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell