Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - Nach Motorradunfall lebensgefährlich verletzt

Baden-Baden, B500 (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Samstagabend nach einem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zugezogen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Karlsruhe geflogen werden. Ein 53-Jährige lenkte seine Suzuki kurz nach 19 Uhr auf der Schwarzwaldhochstraße aus Richtung Bühlerhöhe in Richtung Baden-Baden. In einer scharfen Linkskurve kurz oberhalb eines Parkplatzes rutschte der Zweiradfahrer vermutlich in Folge von Unachtsamkeit auf dem Bankett und stürzte. Der Mann schlitterte noch etwa 20 Meter über die Fahrbahn, bis er letztlich an einer Böschung zum Liegen kam. Die B500 wurde durch die Einsatzkräfte bis kurz nach 20 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden an der Suzuki beziffert sich auf rund 5.000 Euro. /jh

