Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friedewald - Sachbeschädigung an der Grundschule Friedewald

Friedewald (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag, den 29.11.2019, gegen 00:50 Uhr, wurde ein Nachbar der Grundschule Friedewald von einem lauten Krachen geweckt. Der Zeuge stellte zwei scheinbar Jugendliche an der Grundschule fest, welche eine Scheibe eingetreten hatten. Als die Täter den aufmerksamen Nachbar bemerkten, flüchteten sie in Richtung Derschen. Es soll sich um zwei männliche Täter, etwa 175 cm groß, gehandelt haben. Beide trugen einen dunklen Kapuzenpulli und Bluejeans. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

