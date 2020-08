Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden -Verkehrsunfall mit Verletzten

Baden-Baden (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Sonntagnachmittag auf der Richard-Haniel-Straße in Sandweier zu mehreren Zehntausend Euro Sachschaden sowie zu zwei Verletzten geführt. Gegen 16.15 Uhr lenkte eine 23 Jahre alte Renault-Fahrerin ihr Auto auf dem Ausfädelungsstreifen von der A5 Nord kommend in Richtung Richard-Haniel-Straße. Nach ersten Ermittlungen übersah sie vermutlich den auf der Vorfahrtstraße fahrenden Hyundai wodurch es während des Abbiegevorgangs zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Unfallverursacherin sowie die 24-jährige Beifahrerin im Hyundai wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

