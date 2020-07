Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Steinwurf im Bereich Malakoff-Terrasse, Zeugen gesucht!

Mainz (ots)

Samstag, 18.07.2020, 22:20 Uhr

Zwei Mitarbeiter des Mainzer Verkehrsüberwachungsamtes kontrollieren am Samstagabend in der Dagobertstraße den Fahrer eines falsch geparkten Fahrzeugs. Währenddessen werden durch zwei unbekannte Täter zwei Steine, vermutlich vom Dach der Malakoff Terrasse geworfen. Einer der Steine trifft das Fahrzeug des Falschparkers, welches dadurch beschädigt wird. Ersten Ermittlungen zufolge wird derzeit davon ausgegangen, dass der oder die Steinwerfer auch eine Verletzung von Menschen in Kauf genommen haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

