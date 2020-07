Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Finthen - Obstdiebe auf frischer Tat gefasst

Mainz (ots)

Sonntag, 19.07.2020, 15:50 Uhr

Am Sonntagnachmittag kann durch eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 3 ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich des Bezirksfriedhofs neben einer Obstplantage in Mainz-Finthen festgestellt werden. Als sich die Streife nähert, verstauen gerade zwei Männer mehrere vollgepackte Einkaufstaschen im Kofferraum. Auf Nachfrage der Polizeibeamten öffnen die beiden Männer den Kofferraum. Dort können zwei Tüten mit jeweils circa acht kg Obst festgestellt werden. In den Tüten befinden sich Birnen, Aprikosen und Pflaumen. Die beiden 41- und 79-jährigen Männer müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

