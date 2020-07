POL-PPMZ: Verbotene Kraftfahrzeugrennen,Führen eines Kfz ohne Fahrerlaubnis

Polizeipräsidium Mainz

Am Morgen des 18.07.2020 gegen 04:15 Uhr kam es in der Geschwister-Scholl-Straße in Mainz zwischen dem "Pariser Tor" und der "Emy-Roeder-Straße" zu einem verbotenen Fahrzeugrennen zwischen zwei Fahrzeugen. Bei einer Fahrzeugkontrolle durch die Polizei konnte nur noch eines der beiden Fahrzeuge, ein weißer BMW, angetroffen und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 23- und 26- jährigen Fahrzeuginsassen des BMW wohl die Fahrerplätze tauschten. Beide erwarten nun Strafanzeigen. Da der 23-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, erwartet ihn neben der Anzeige wegen des verbotenen Fahrzeugrennens auch eine Anzeige wegen Fahren ohne Führerscheins. Der Führerschein des 26- jährigen wurde sichergestellt. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich vor Ort nicht.

Die Polizei Mainz bittet um sachdienliche Hinweise auf das zweite Fahrzeug, einen weißen Audi. Zeugen des Fahrzeugrennens werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Mainz 1 unter der Telefonnummer 06131/ 65 4110 zu melden. /smu

