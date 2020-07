Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz (Mainz) -Finthen, Polizeieinsatz nach Hinweis auf Schusswaffe

Mainz-Finthen (ots)

Freitag, 17.07.2020 04:00 Uhr

Am frühen Freitagmorgen durchsucht die Mainzer Kriminalpolizei eine Wohnung im Sertoriusring in Mainz Finthen nach Schusswaffen. Die Maßnahmen wurden durch Spezialkräfte der Rheinland-Pfälzischen Polizei unterstützt. Die Durchsuchungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis, die Ermittlungen dauern an.

