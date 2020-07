Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstähle

Mainz (ots)

Donnerstag, 16.07.2020, 07:00 Uhr bis 16:55 Uhr

Am Donnerstag brechen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in Mainz-Hechtsheim ein. Sie schlagen die Scheibe eines Kellerfensters ein und entwenden nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld im dreistelligen Bereich.

Donnerstag, 16.07.2020, 12:15 Uhr

Ein Mitteiler meldet am Donnerstagmittag der Polizei, dass im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld zwei Männer im Garten seines Nachbarn seien. Als der Mitteiler auf sich aufmerksam macht und angibt die Polizei zu rufen, flüchten diese. Die eintreffenden Polizeibeamten können Einbruchsspuren an der Terrassentür feststellen. Die eingeleitete Fahndung verläuft negativ. Es liegen keine weiteren Täterhinweise vor.

Personenbeschreibung: Beide Täter:

- circa 20-25 Jahre - 160-170 cm - schwarze Haare - dunkler Teint - Kleidung Person 1: Jeans, blaues T-Shirt, Sneakers, hellblauer Rucksack, grüne Einwegmaske - Kleidung Person 2: grauer Rucksack, grüne Einwegmaske, Puma-Sweatshirt, schwarze Sneakers und schwarze Trainingshose

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

