Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher entwenden Obst

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag, 20. Juni, 19 Uhr und Sonntag, 21. Juni, 11.15 Uhr, in einen Obststand am Sachsenring ein. Mit mehreren Kisten Erdbeeren und Kirschen flüchteten die Tatverdächtigen. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

