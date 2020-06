Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei stoppt Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Hamm (ots)

Am Samstag, 20. Juni, stoppten Polizeibeamte gegen 5.44 Uhr einen 31-jährigen Nissan-Fahrer aus Dortmund. Der Mann befuhr die Mörikestraße im betrunkenen Zustand wie ein Alkoholtest zeigte. Er musste seinen Führerschein sowie eine Blutprobe abgeben.

Ebenfalls am Samstag, 20. Juni, gingen Polizeibeamte gegen 17.45 Uhr einem Zeugenhinweis nach und kontrollierten einen 45-jährigen BMW-Fahrer aus Hamm an der Grünstraße. Er hatte sein Fahrzeug ebenfalls alkoholisiert geführt. Auch für ihn hieß es daher: Führerschein und Blutprobe abgeben. Zudem steht er im Verdacht, sein Auto unter dem Einfluss von Medikamenten geführt zu haben.

Am Freitag, 19. Juni, war bereits ein 46-jähriger Hammer Polizeibeamten aufgefallen: Der Radfahrer war in Schlangenlinien über die Dortmunder Straße gefahren. Ein Alkoholtest ergab: Der Hammer war betrunken. Er musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben.

Am Samstag, 20. Juni, verständigten dann Zeugen die Polizei, weil sie einen jungen Radfahrer in Schlangenlinien fahrend an der Heinrich-Lübke-Straße beobachtet hatten. Auch hier ergab der Alkoholtest, dass der 21-jährige Hammer alkoholisiert war. Auch er musste eine Blutprobe abgeben.

Das gleiche Schicksal ereilte einen 19-Jährigen aus Hamm am Sonntag, 21. Juni, gegen 23 Uhr, an der Akazienallee. Er war zuvor alkoholisiert mit seinem Rad hingefallen.

Am Freitag, 19. Juni, stoppten Polizisten zudem einen 49-jährigen Hammer auf der Heessener Straße mit seinem Kleinkraftrad. Er fuhr dieses gegen 16.50 Uhr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste eine Blutprobe abgeben. (lt)

