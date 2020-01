Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in der Silvesternacht

Rösrath (ots)

In der Zeit von Dienstagmittag bis Neujahr (01.01.2020) um 13:00 Uhr sind Einbrecher in ein Haus in Forsbach eingedrungen.

Die Täter verschafften sich über eine rückwärtige Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus auf dem Meisenweg. Offensichtlich scheiterte zunächst der Versuch, die Tür aufzuhebeln. Anschließend wurde die Scheibe mit einem Pflasterstein zerstört.

Im Haus wurden alle Räume durchwühlt. Dabei fanden die Diebe etwas Schmuck und flüchteten unerkannt. Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

