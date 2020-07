Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall wegen nicht angezogener Handbremse

Mainz (ots)

Donnerstag, 16.07.2020, 12:07 Uhr

Eine 80-Jährige verlässt in der Pfarrer-Goedecker-Straße ihr Fahrzeug und zieht die Handbremse nicht an. Aus diesem Grund beginnt das Fahrzeug die Böschung hinunterzurollen. Die 80-Jährige begibt sich daraufhin wieder ins Fahrzeug und versucht die Handbremse anzuziehen, dies gelingt jedoch nicht. Das Fahrzeug kommt in einem Gebüsch zu stehen. Eine Zeugin sowie die 80-Jährige werden leicht verletzt. Am Fahrzeug entsteht Sachschaden.

