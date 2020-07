Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugenaufruf mit Phantombild nach Messerangriff in Bingen-Büdesheim

Mainz (ots)

Am Samstag, den 13.06.2020, gegen 19:45 Uhr, kam es in Bingen-Büdesheim am Ausgabefenster eines Imbisses zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen Mann und einem bisher unbekannten Täter. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der Täter ein Messer und verletzte den Geschädigten, sodass dieser im Krankenhaus versorgt werden musste. Die bisherigen Presseaufrufe und Ermittlungen führten nicht zur Ermittlung eines Tatverdächtigen.

Der Täter wurde auf Mitte dreißig geschätzt, ca. 185 cm groß und hatte eine schlanke Statur. Er hatte dunkle, leicht gewellte, kurze Haare, Geheimratsecken und einen Drei-Tage Bart. Auffällig waren Aknenarben im Gesicht. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben und deutsch mit ausländischen Akzent gesprochen haben. Er führte ein dunkelblaues Mountain-Bike mit weißen Anteilen mit sich und entfernte sich mit diesem vom Tatort.

Nunmehr wurde nach Zeugenangaben ein Phantombild des Täters erstellt. Das Phantombild finden Sie unter diesem Link:

https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/zeugenaufruf-mit-phantombild-nach-messerangriff-in-bingen-buedesheim/

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/9050

