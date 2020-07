POL-PPMZ: Smartphone an Rhein-Treppen entwendet

Polizeipräsidium Mainz

Samstag, 18.07.2020, 00:40 Uhr bis 00:45 Uhr

Am frühen Samstagmorgen sitzt ein 29-Jähriger allein auf den Treppenstufen am Adenauerufer (Höhe Taunusstraße), die direkt zum Rhein zeigen. Vier ihm unbekannte, junge Männer kommen auf ihn zu, setzen sich ebenfalls auf die Treppenstufen und verwickeln ihn in ein Gespräch. Im Laufe des Gesprächs stößt einer der Männer mit dem Fuß gegen den Rücken des 29-Jährigen. Als die Gruppe kurz darauf weitergeht, bemerkt er das Fehlen seines hochwertigen Smartphones. Kurz darauf durchgeführte Anrufversuche ergeben, dass das Smartphone bereits ausgeschaltet wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

