POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Vor der Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht! Wiesbaden, 06.04.2020, 00:55 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht flüchtete ein Skoda-Fahrer in Wiesbaden vor einer Polizeistreife und überfuhr währenddessen, mit stark überhöhter Geschwindigkeit, mehrere rote Ampeln. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden durch die rücksichtslose Fahrweise andere Fahrzeugführer oder auch Fußgänger gefährdet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Das Fahrzeug sollte gegen 01:00 Uhr in der Tannhäuser Straße in Biebrich angehalten werden. Dort war das Fahrzeug durch seine auffällige Fahrweise ins Visier einer Polizeistreife geraten. Anhaltesignale wurden jedoch gänzlich ignoriert und stattdessen Gas gegeben. Mit teilweise weit über 100 km/h ging die Fahrt über die Erich-Ollenhauer-Straße, Schiersteiner Straße, Waldstraße, Konrad-Adenauer-Ring in Richtung A 671 / A66. Um keinen Unfall oder eine weitere Gefährdung anderer zu riskieren, wurde die Verfolgungsfahrt abgebrochen. Nach den ersten Ermittlungen stehen jedoch die Personalien eines mutmaßlichen Tatverdächtigen fest. Bei dem PKW handelt es sich um einen dunklen Skoda, Octavia Kombi. Zeugen der wilden Fahrt durch Wiesbaden, insbesondere andere Fahrzeugführer oder Fußgänger, welche gefährdet wurden werden gebeten, sich bei dem Wiesbadener Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass der PKW z.B. beim Abbiegen aus der Schiersteiner Straße in die Waldstraße einen Fußgänger gefährdet haben soll. Dieser Zeuge wird dringend gebeten, sich zu melden.

2. Nach Einbruch PKW weg, Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße, 04.04.2020, 15:00 Uhr - 05.04.2020, 09:00 Uhr

(He)Bei einem Einbruch in Wiesbaden in der Tennelbachstraße entwendeten die Täter unter anderem den Fahrzeugschlüssel des Geschädigten und fuhren anschließend mit dem PKW davon. Zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Sontag, 09:00 Uhr drangen die Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und ließen aus dem Eingangsbereich einen PKW-Schlüssel sowie eine Geldbörse mitgehen. Mit dem Schlüssel gelang es den Tätern dann den weißen, Jaguar, XF des Hausbesitzers zu entwenden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren 10.000 Euro. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbrecherinnen in Restaurant erwischt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 04.04.2020, 23:30 Uhr

(He)Am späten Samstagabend wurden zwei Einbrecherinnen durch Reinigungskräfte innerhalb eines in der Dotzheimer Straße, im Bereich der Karlstraße, gelegenen Restaurants ertappt und flüchteten daraufhin aus dem Tatobjekt. Die zwei Frauen waren augenscheinlich gewaltsam in die im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Räumlichkeiten eingedrungen. Innerhalb der Gaststätte wurden die zwei Frauen dann von einer Reinigungskraft überrascht und flüchteten in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring. Täterin 1: Circa 25 Jahre, circa 1,75 Meter, schlanke Figur. Täterin 2: Circa 25 Jahre, circa 1,75 Meter, schlanke Figur, Haare zum Pferdeschwanz gebunden, heller Rucksack. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Einbruch in Imbiss, Wiesbaden, Moritz-Hilf-Platz, 03.04.2020, 23:30 Uhr - 05.04.2020, 12:05 Uhr

(He)Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag stiegen Einbrecher in einen Imbiss ein und entwendeten Lebensmittel und Leergut im Wert von mehreren Hundert Euro. Der oder die Täter kletterten mutmaßlich in einen umzäunten Außenbereich, welcher als Lagerfläche genutzt wird. Von hier stiegen sie in einen Kühlraum ein und ließen von dort die Lebensmittel mitgehen. Mit diesen und etwas Leergut ergriffen sie dann die Flucht in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Mülltonne niedergebrannt, Wiesbaden, Im Rad, 04.04.2020, 04:18 Uhr

(He)Am frühen Samstagmorgen brannte in Wiesbaden in der Straße "Im Rad" eine Großraummülltonne nieder. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das Feuer wurde gegen 04:20 Uhr von Zeugen gemeldet und unmittelbar die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht, eine vollständige Zerstörung der Tonne jedoch nicht verhindert werden. Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Mülltonne vorsätzlich angezündet wurde. Vor dem Brand sollen sich im Nahbereich mehrere Jugendliche aufgehalten haben. Ob diese etwas mit dem Vorfall zu tun haben, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

6. Mehrere geparkte PKW zerkratzt, Wiesbaden-Erbenheim, Tempelhofer Straße, 04.04.2020 - 05.04.2020

(He)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden in Erbenheim in der Tempelhofer Straße mehrere geparkte PKW zerkratzt und dadurch ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht. In dem betroffenen Bereich waren PKW der Marken Audi, VW, BMW und Toyota betroffen. Täterhinweise liegen nicht vor. das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Jogger entblößt sich, Niedernhausen, Königshofen, Brunnenstraße, 04.04.2020, 14.20 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag zeigte sich ein unbekannter Mann in Königshofen einer 24-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise. Die 24-Jährige lief gegen 14.20 Uhr die Verlängerung der Brunnenstraße in Richtung Jacobi Park entlang, als ein bereits mehrmals an ihr vorbeigelaufener Jogger im Bereich der Autobahnunterführung plötzlich seine Hose herunterzog und sein Geschlechtsteil entblößte. Die Frau entfernte sich daraufhin zügig, ohne weiter auf den Exhibitionisten zu achten. Der Täter soll etwa 30- 40 Jahre alt, ca. 1,70- 1,80 Meter groß gewesen sein und eine normale Figur, mittelblonde kurze Haare sowie einen Dreitagebart gehabt haben. Er habe eine dunkle Sporthose, ein auffälliges blaues Sportoberteil und einen gemusterten Schlauchschal getragen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Bürocontainer aufgebrochen und Firmenfahrzeug angegangen, Hünstetten, Beuerbach, Auf dem Hohlenberg, 03.04.2020, 19.00 Uhr bis 04.04.2020, 06.40 Uhr,

(pl)Auf einem gewerblich genutzten Gelände in der Straße "Auf dem Hohlenberg" in Beuerbach haben sich unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag an einem Bürocontainer und einem Firmenwagen zu schaffen gemacht. Die Täter hebelten ein Fenster des Containers auf und drangen im Anschluss jedoch offensichtlich nicht in die Räumlichkeiten ein. Darüber hinaus versuchten die Unbekannten erfolglos, die Türen eines auf dem Gelände abgestellten Firmenwagens gewaltsam zu öffnen. Der durch die Einbrecher entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Brand in Lagerhalle, Oestrich-Winkel, Winkel, Adalbert-Stifter-Straße, 03.04.2020, 17.00 Uhr,

(pl)In der Lagerhalle eines Hilfsdienstes in der Adalbert-Stifter-Straße brach am Freitagnachmittag ein Feuer aus. Eine Holzkiste mit Papier war in einem Lagerraum des Gebäudes in Brand geraten. Das Feuer wurde gegen 17.00 Uhr bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang keine vor.

4. Glasscheiben von Bushaltestelle beschädigt, Geisenheim, Rheinstraße, 05.04.2020, 20.42 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend waren in der Rheinstraße in Geisenheim Vandalen unterwegs. Die Täter zerschlugen gegen 20.40 Uhr in Höhe der Unterführung die beiden rückwärtigen Glasscheiben der dortigen Bushaltestelle. Hierdurch verursachten die Randalierer einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

5. Gartenhütten aufgebrochen, Kiedrich, Mühlbergstraße, 03.04.2020, 18.00 Uhr bis 05.04.2020, 12.30 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes haben unbekannte Täter in Kiedrich zwei Gartenhütten im Bereich der Mühlbergstraße nahe des Weinprobierstandes aufgebrochen. Die Täter begaben sich auf die beiden benachbarten Gartengrundstücke und hebelten anschließend die Türen der jeweiligen Hütten auf. Offensichtlich wurden die Täter jedoch nicht fündig und ergriffen in beiden Fällen ohne Beute wieder die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

6. Motorrollerfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben, Niedernhausen, Oberjosbach, Limburger Straße, 05.05.2020, 10.05 Uhr,

(pl)Am Samstagvormittag kam es in Oberjosbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 72-jähriger Mann mit seinem Motorroller verunglückte und noch am selben Abend im Krankenhaus verstarb. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 72-Jährige um kurz nach 10.00 Uhr mit seinem roten Motorroller auf der Limburger Straße unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, dann eine Hauswand entlangstreifte und schließlich an einem Regenfallrohr hängenblieb. In der Folge kam der Motorrollerfahrer zu Fall und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der 72-Jährige am frühen Samstagabend. Die Idsteiner Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet mögliche Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

7. Mit dem Quad überschlagen - Fahrer verletzt, Rüdesheim, Landesstraße 3033, 05.04.2020, 18.30 Uhr,

(pl)Ein 28-jähriger Quadfahrer hat sich am Sonntagabend auf der L 3033 bei Rüdesheim mit seinem Quad überschlagen. Der Quadfahrer fuhr gegen 18.30 Uhr die Landesstraße entlang, als er in einer Kurve nach der Abfahrt Wollmerschied stürzte und sich überschlug. Aufgrund seiner Verletzungen musste der 28-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden.

