POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Beim Betäubungsmittelhandel erwischt? Wiesbaden, Schulberg, 01.04.2020, 17:20 Uhr

(He)Gestern Nachmittag wurden der Polizei drei verdächtige Personen gemeldet, welche im Verdacht stehen, im Bereich Schulberg mit Drogen gehandelt zu haben. Nachdem eine entsprechende Mitteilung bei der Polizei eingegangen war, fuhr eine Polizeistreife gegen 17:20 Uhr vor Ort und konnte das von den Zeugen beschriebene verdächtige Verhalten bestätigen. Noch bevor eine entsprechende Kontrolle durchgeführt werden konnte, flüchteten die Personen in unterschiedliche Richtungen. Ein Tatverdächtiger konnte auf der Flucht festgenommen werden. Es handelte sich um einen 22-jährigen Wiesbadener. Bei einer Absuche vor Ort konnten Betäubungsmittel in einem Gebüsch festgestellt werden. Bei dem Festgenommenen wurde bei einer Durchsuchung Bargeld aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige vom 1.Polizeirevier entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06111) 345- 0 zu melden.

2. Geldbörse und Wintermantel gestohlen, Wiesbaden, Schöne Aussicht, 01.04.2020, 20:00 Uhr - 02.04.2020, 01:00 Uhr

(He)Gestern Abend entwendeten unbekannte Täter aus einem in der Straße "Schöne Aussicht" geparkten Audi A8 eine Geldbörse sowie einen Wintermantel im Gesamtwert von über 2.000 Euro. Der PKW war zwischen 20:00 Uhr und 01:00 Uhr auf der Straße abgestellt. In diesem Zeitraum gelangten die oder der Täter auf unbekannte Art und Weise in den Fahrzeuginnenraum. Hier fiel ihnen das hochwertige Portmonee samt Bankkarten und weiterer Persönlicher Dokumente und der Mantel in die Hände. Mit dem Diebesgut gelang dann unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

3. Beim Abbiegen Kontrolle verloren, Wiesbaden-Bierstadt, New-York-Straße, Patrickstraße, 01.04.2020, 19:55 Uhr

(He)Gestern Abend kam es an der Einmündung New-York-Straße, Patrickstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstand, glücklicherweise jedoch niemand verletzt wurde. Gegen 20:00 Uhr war ein 24-jähriger Audi-Fahrer in der Patrickstraße, in Richtung Bierstadter Höhe unterwegs. An der Einmündung zur New-York-Straße beabsichtigte er nach links in diese einzubiegen. Aus bis dato unbekannten Gründen verlor er hierbei die Kontrolle über den PKW und kollidierte mit einem auf dem rechten Gehweg der New-York-Straße stehenden Ampelmast. Hierbei wurden der PKW im Frontbereich sowie die Ampelanlage stark beschädigt. Die drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei dem 4.Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Handy entrissen, Kiedrich, Eltviller Straße, 01.04.2020, 00.30 Uhr, (pl)Am Mittwoch hat ein 32-jähriger Mann den Diebstahl seines Handys zur Anzeige gebracht. Den Schilderungen des Geschädigten zufolge, stand er in der Nacht zum Mittwoch gegen 00.30 Uhr vor einem Zigarettenautomaten in der Eltviller Straße in Kiedrich und leuchtete den Automaten mit dem Handy an. Währenddessen sei von der Bushaltestelle ein jüngerer Mann auf ihn zugekommen und habe ihn nach der Uhrzeit gefragt. Beim Nachsehen soll der Unbekannte dem 32-Jährigen dann plötzlich das Handy aus der Hand gerissen und anschließend mit der Beute zügig in Richtung Eltville die Flucht ergriffen haben. Der Täter soll ca. 18- 25 Jahre alt, kräftig sowie etwa 1,90 Meter groß gewesen sein und eine dunkle Wintermütze, eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine Jogginghose getragen haben. Er sei in Begleitung eines etwa 1,80 Meter großen und schlanken Mannes gewesen, welcher ebenfalls eine Wintermütze und eine Kapuze getragen habe. Mögliche Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

2. Vereinsheim mit Farbe beschmiert, Eltville, Erbach, Boden, 28.03.2020 bis 31.03.2020, (pl)Unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Dienstag das Vereinsheim in der Straße "Boden" in Erbach mit Graffiti besprüht. Hierdurch verursachten die Täter einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Lkw-Fahrer mit rund 3,25 Promille gestoppt, Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Frankfurt, 01.04.2020,

(ho)Gestern Abend wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Wiesbadener Autobahnpolizei ein stark alkoholisierter LKW-Fahrer angehalten und kontrolliert. Zuvor beobachtete ein Zeuge, wie ein Sattelzug mit Schlangenlinien über die A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt fuhr. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Sattelzug dann auf der Tank - und Rastanlage Medenbach West anhalten und kontrollieren. Der 40-jährige ukrainische LKW-Fahrer roch sehr stark nach Alkohol und sollte einem freiwilligen Atemalkoholtest unterzogen werden. Nach absichtlicher Falschbenutzung des Geräts sah die kontrollierende Streife jedoch zunächst davon ab. Nachdem er zwecks Blutentnahme zur Dienststelle gebracht worden war, wurde dort der Atemalkoholtest erneut durchgeführt und ergab gegen 21:00 Uhr einen Wert von 3,25 Promille.

Bei dem Fahrer wurde daraufhin eine Sicherheitsleistung erhoben, die ukrainische Fahrerlaubnis sichergestellt und die Weiterfahrt mittels LKW-Kralle verhindert. Die Halterfirma wurde über den Sachverhalt informiert und musste einen anderen Fahrer mit der Weiterfahrt beauftragen.

