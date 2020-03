Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung des Polizeipräsidium Westhessens - Nach möglicher Schussabgabe: Ermittlungen laufen, Polizeipräsenz verstärkt

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Montag, 30.03.2020

(jn)Im Zusammenhang mit dem Vorfall am Sonntagabend in Wiesbaden, bei dem im Rahmen einer Auseinandersetzung mehrere Schüsse abgefeuert wurden, dauern die Ermittlungen der Wiesbadener Polizei an. Zudem sorgen zahlreiche Beamte der Hessischen Polizei für eine erhöhte Polizeipräsenz im Stadtteil Biebrich.

Noch am Abend des Vorfalles und bis in die Nacht hinein wurden insgesamt 14 Männer im Alter von 20 bis 40 festgenommen, bei denen davon auszugehen war, dass diese möglicherweise an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Sämtliche Personen wurden am Montagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt, nachdem sie zu den Ereignissen befragt worden waren. Die Kriminalpolizei wertet nun die zahlreichen gesicherten Spuren aus und führt umfangreiche Zeugenbefragungen durch. Gleichwohl es sich bei der in Tatortnähe sichergestellten Waffe nicht um eine scharfe Schusswaffe handelt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Verlauf der Auseinandersetzung eine scharfe Schusswaffe eingesetzt wurde. Bis jetzt liegen der Polizei keine Erkenntnisse zu einer verletzten Person vor. Um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, können derzeit keine weiteren Angaben zu dem Vorfall gemacht werden. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber, die am Sonntag ab 18:45 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich von Biebrich gemacht haben, melden sich bitte bei der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0.

Darüber hinaus wird am Montagnachmittag sowie in den Abendstunden die Polizeipräsenz im Bereich von Biebrich spürbar verstärkt, wobei auch Personenkontrollen durchgeführt werden.

