Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Geschlagen und geflüchtet, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 27.03.2020, 21:00 Uhr

(He)Am Freitagabend kam es auf dem Bahnhofsplatz in Wiesbaden zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen, bei der zwei Täter zwei 34- und 51-jährige Männer angegriffen haben sollen. Der Übergriff mit Schlägen sei gegen 21:00 Uhr gemeinschaftlich erfolgt. Anschließend seien die zwei Unbekannten geflüchtet. Da die Angegriffenen jedoch sehr stark alkoholisiert waren, konnten diese keine Täterbeschreibung oder nähere Angaben zum Tathergang machen. Eine Zeugin beschrieb einen Täter als circa 1,80 Meter groß, mit korpulenter Figur, mit vielen Muttermalen im Gesicht, mit langem Vollbart und "osteuropäischer Erscheinung". Er habe eine dunkle Jacke getragen. Der zweite Beteiligte sei dunkel gekleidet und von dünner Statur gewesen. Die Zeugin ordnete die Beteiligten dem "Obdachlosenklientel" zu. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Zwei Körperverletzungsdelikte - ein Täter? Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Rüdesheimer Straße, 27.03.2020, 22:55 Uhr - 28.03.2020, 00:40 Uhr

(He)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Wiesbaden zu zwei Körperverletzungsdelikten, bei denen zumindest der Verdacht besteht, dass diese von demselben Täter begangen worden sein könnten. Gegen 23:00 Uhr kam es in der Dotzheimer Straße zu einem Angriff auf einen 31-jährigen Wiesbadener, bei dem dieser verletzt wurde und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Ein ihm zu Hilfe eilender Bekannter wurde ebenfalls körperlich angegangen und zu Boden gebracht, bevor der Täter flüchtete. Im Rahmen einer Fahndung konnte ein 19-Jähriger festgenommen werden, dessen Aussehen mit der Täterbeschreibung große Übereinstimmungen aufwies. Weitere Hinweise auf eine mögliche Beteiligung lagen vor. Kurz nachdem der 19-Jährige wieder von der Polizeidienststelle entlassen wurde, erreichte die Polizei die Mitteilung über eine in der Rüdesheimer Straße begangene Körperverletzung. Hier wurde gegen 00:40 Uhr ein 54-Jähriger angegriffen, geschlagen und getreten. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Karlsbader Platz. Bezüglich der Tatbegehung und des Aussehens des Angreifers gibt es Parallelen zur Körperverletzung in der Dotzheimer Straße. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Geigenspielerin gestohlen, Wiesbaden, Herrngartenstraße, 28.03.2020, 18:00 Uhr - 29.03.2020, 09:00 Uhr

(He)Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen schlugen unbekannte Einbrecher in der Herrngartenstraße in Wiesbaden die Schaufensterscheibe eines Antiquariats ein und entwendeten aus der Auslade die Statue einer Geigenspielerin. Der Täter schlug ein Loch in die Scheibe, ergriff eine circa 50 cm große kupfer-, bzw. messingfarbene Statue und flüchtete mit dieser. Durch die eingeschlagene Scheibe entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das Diebesgut hatte ein weitaus geringeren Wert. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

4. Seniorin abgelenkt und bestohlen, Wiesbaden Biebrich, Paracelsusweg, 27.03.2020, 11:30 Uhr - 11:55 Uhr

(He)Gewissenlose Trickdiebe nutzten am Freitagmittag die, gerade in Teilen der älteren Bevölkerung, vorherrschende Verunsicherung bezüglich des Coronavirus aus und entwendeten aus der Wohnung einer im Paracelsusweg lebenden Senioren deren Handtasche. Eine Täterin klingelte gegen 11:30 Uhr an der Wohnungstür der Geschädigten und befragte die Dame zum Coronavirus. Während sich die Seniorin mit der Unbekannten unterhielt, drang ein weiterer Täter durch die ebenerdige Balkontür in die Wohnung der Dame ein und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Hierbei fiel ihm die Handtasche der Seniorin in die Hände, mit dieser er dann die Flucht ergriff. Beim Verlassen der Wohnung über den Balkon wurde der Dieb von einem Zeugen gesehen. Beschreibung Frau: Circa 35 Jahre, 1,60 - 1,65 Meter groß, helle Haare, beige sportliche Jacke. Beschreibung Mann: 1,80 - 185 Meter groß, junges Aussehen, schlank, sportlich, Basecap, roter Trainingsanzug mit weißen Streifen, Turnschuhe. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

5. Navigationsgerät und Taschenlampe aus PKW entwendet, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 27.03.2020, 20:00 Uhr - 28-03.2020, 00:00 Uhr

(He)Am Freitagabend kam es in der Schiersteiner Straße in Biebrich zu einem Diebstahl aus einem PKW, bei dem der oder die Täter unter anderem ein mobiles Navigationsgerät sowie eine Taschenlampe entwendeten. Es entstand lediglich geringer Diebstahlsschaden. Der Besitzer eines schwarzen Polos hatte diesen gegen 20:00 Uhr auf der Straße abgestellt und seine Einkäufe ausgeräumt. Es ist nicht auszuschließen, dass er danach ein Verschließen des PKW versäumte und in seine Wohnung ging. Als er vier Stunden später an sein Auto kam, war der Innenraum durchwühlt und die genannten Gegenstände fehlten. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Uneinsichtig wegen Vorsorgemaßnahmen - Sicherheitsmitarbeiter von Einkaufsmarkt angegriffen, Taunusstein, Wehen, Weiherstraße, 28.03.2020, 14.45 Uhr, (pl)Zwei bislang unbekannte Täter zeigten sich am Samstagnachmittag uneinsichtig bezüglich der eines Einkaufsmarktes in der Weiherstraße in Taunusstein-Wehen getroffenen Vorsorgemaßnahmen und griffen im weiteren Verlauf einen Sicherheitsmitarbeiter an. Gegen 14.45 Uhr waren die beiden Unbekannten vor dem Geschäft mit zwei Sicherheitsmitarbeitern in einen Streit geraten, nachdem sie nicht einsehen wollten, dass der Einkaufsmarkt nur mit einem Einkaufswagen betreten werden darf. In Folge des Streits schlugen die beiden Männer schließlich auf einen der beiden Mitarbeiter ein und versuchten ihn auch noch zu treten. Nach dem Angriff, bei welchem der Geschädigte glücklicherweise nicht verletzt wurde, ergriffen die beiden Täter zu Fuß in Richtung Platter Straße die Flucht. Einer der beiden Angreifer soll ca. 1,80 Meter groß sowie sehr kräftig gewesen sein und ein arabisches Erscheinungsbild sowie einen dunklen Vollbart gehabt haben. Bekleidet sei er mit einer grauen Jogginghose, einer schwarzen Baseballmütze mit weißer Beschriftung auf der Vorderseite und einem grauen Kapuzenpullover gewesen. Der zweite Angreifer soll ebenfalls ein arabisches Erscheinungsbild sowie einen dunklen Vollbart gehabt haben und ca. 1,75 Meter groß sowie schlank gewesen sein. Er soll eine schwarze Brille, eine dunkle Steppweste, einen grauen Pullover und blaue Jeans getragen haben. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Einkaufsmarkt, Hünstetten, Kesselbach, Neukirchner Straße, 30.03.2020, 02.00 Uhr bis 02.15 Uhr, (pl)In der Nacht zum Montag wurde ein Einkaufsmarkt in der Neukirchner Straße in Kesselbach von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen gegen 02.00 Uhr die Glasscheiben der beiden hintereinanderliegenden Eingangstüren ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Einkaufsmarkt zerstörten die Einbrecher die Frontscheibe einer verschlossenen Spirituosenvitrine und entwendeten hieraus mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol, womit sie dann unerkannt die Flucht ergriffen. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Auseinandersetzung nach gemeinsamem Alkoholgenuss, Idstein, Niederauroff, Talstraße, 29.03.2020, 02.00 Uhr, (pl)In einer Wohnung in der Talstraße in Niederauroff kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 21 Jahre alten Männern. Die jungen Männer hatten zuvor in der Wohnung gemeinsam gefeiert und Alkohol konsumiert. Im Laufe des Abends gerieten sie dann in einen Streit, der gegen 02.00 Uhr in einer handfesten Auseinandersetzung mündete, bei welcher einer der beiden von seinem Kontrahenten durch einen Schlag mit einer Glasflasche am Kopf verletzt wurde. Auch der Angreifer erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Der beiden Verletzten wurden zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

4. Graffitisprayer erwischt, Idstein, Weldertstraße, ICE-Trasse, 28.03.2020, 17.30 Uhr, (pl)Am Samstagnachmittag konnten in Idstein vier 18-jährige Graffitisprayer dank eines Zeugenhinweises auf frischer Tat von den verständigten Polizisten ertappt werden. Eine Zeugin hatte gegen 17.30 Uhr das Quartett, bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen, dabei beobachtet, wie diese die Schallschutzwand der ICE-Trasse im Bereich der Weldertstraße mit Farbe besprühten. Nach der Mitteilung der Zeugin fuhr direkt eine Streife der Idsteiner Polizei zur Tatörtlichkeit und konnte die beschriebenen Sprayer antreffen. Sie müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti verantworten.

5. Randalierer in der Rüdesheimer Straße unterwegs, Geisenheim, Rüdesheimer Straße, 27.03.2020, 18.00 Uhr bis 28.03.2020, 07.45 Uhr, (pl)In der Rüdesheimer Straße in Geisenheim waren in der Nacht zum Samstag Vandalen unterwegs. Die Täter schlugen zwischen 18.00 Uhr und 07.45 Uhr die Glasscheiben zweier Bushaltestellen ein und beschädigten darüber hinaus noch eine Bank, einen Mülleimer, zwei Verkehrsschilder sowie mehrere Blumenkübel. Hierdurch verursachten die Randalierer einen Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

6. Geparktes Auto mutwillig beschädigt, Niedernhausen, Quellenweg, 27.03.2020, 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr, (pl)Am Freitagabend wurde ein im Quellenweg in Niedernhausen geparktes Auto mutwillig beschädigt. Unbekannte beschädigten zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr die hintere, rechte Seite des betroffenen Ford Mondeo offensichtlich durch einen Tritt und verursachten hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

7. Infotafel mit Farbe beschmiert, Eltville, Rauenthal, Nonnenberg Festgestellt: 27.02.2020, (pl)Am Freitag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter eine Informationstafel für Wanderer am Gutenbergwanderweg im Bereich des Nonnenbergs bei Rauenthal mit einem schwarzen Edding beschmiert haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

8. Mehrere Motorradunfälle im Kreisgebiet über das Wochenende, Kreisgebiet, 28.03.2020 bis 29.03.2020, (pl)Aufgrund des schönen Wetters waren auch an diesem Wochenende im Rheingau-Taunus-Kreis wieder vermehrt Motorradfahrer unterwegs. Für mindestens vier Biker endete der Ausflug leider mit Verletzungen. Der erste Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der L 3033 bei Ramschied. Dort hatte ein 24-jähriger Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In Folge dessen kam er von der Straße ab und fuhr geradeaus in den angrenzenden Wald. Hierbei wurde der 24-Jährige von seinem Motorrad geschleudert und leicht verletzt. Der Verletzte wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer die L 3033 von Lorch kommend in Richtung Espenschied entlang, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Anschluss verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Gegenfahrbahn. Auch er erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus untersucht werden mussten. Nur etwa 45 Minuten später wurde ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L 3031 bei Lorch-Espenschied leicht verletzt und musste ebenfalls ins Krankenhaus. Auch er war mit seinem Bike nach rechts von der Straße abgekommen, wo er dann mit der Leitplanke kollidierte. Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr auf der B 275 bei Bad Schwalbach zum vierten Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Dieses Mal war ein 54-jähriger Motorradfahrer ausgangs einer Kurve zu Fall gekommen. Auch für ihn bedeutete dies das Ende des Ausflugs. Stattdessen erwartete ihn eine Fahrt ins Krankenhaus.

9. Gegen geparktes Auto gekracht, Hünstetten, Oberlibbach, Römerstraße, 28.03.2020, 01.20 Uhr, (pl)In der Nacht zum Samstag krachte ein 20-jähriger Autofahrer in Oberlibbach gegen ein geparktes Auto. Der Autofahrer war gegen 01.20 Uhr auf der Römerstraße unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und mit seinem Skoda Fabia gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Suzuki Swift prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki noch mehrere Meter weit weggeschoben. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht besteht, dass der 20-Jährige berauscht unterwegs war, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.

