POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Man kennt sich.......und schlägt sich? Wiesbaden, Helenenstraße, 31.03.2020, 19:30 Uhr

(He)Gestern Abend kam es in der Helenenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei 17 - 18-Jährigen und einem 19-Jährigen, bei der der 19-Jährige verletzt wurde. Den Angaben des Geschädigten zufolge habe man ihn gegen 19:30 Uhr unter einem Vorwand in den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses gelockt aufgefordert sein Handy zu übergeben. Das Handy hätten die mutmaßlichen Täter nicht erhalten, ihn jedoch festgehalten und geschlagen. Der alarmierten Polizeistreife wurde von den drei mutmaßlichen Tätern eine etwas andere Version der Geschehnisse erzählt. Die Personalien der beteiligten Personen stehen fest. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Falscher Polizist erzählt Märchen - Bargeld weg! Wiesbaden, Klopstockstraße, 30.03.2020, 15:15 Uhr - 17:00 Uhr

(He) Am Montag waren sogenannte falsche Polizeibeamte in Wiesbaden aktiv und hatten bei einer Seniorin aus der Kloppstockstraße leider "Erfolg". Bei ihr erlangten sie mehrere Tausend Euro Bargeld. Die Dame wurde gegen 15:15 Uhr angerufen und die übliche Geschichte mit den Einbrechern in der Nachbarschaft erzählt, vor denen man die Angerufene warnen wolle. In diesem Zusammenhang kam man auch auf die Hausbank der Geschädigten zu sprechen. Es wurde blumig dargestellt, dass die Polizei zurzeit gegen die betroffene Bankfiliale ermitteln würde, da die dortigen Mitarbeiter oftmals Falschgeld an die Kunden auszahlen würden. Die Seniorin solle nun Bargeld von der Bank holen und dies dann der "Polizei" übergeben. So könne sie die Ermittlungsbehörde unterstützen. Die ältere Dame wollte natürlich helfen, fuhr mit dem Taxi zur Bank, holte Geld ab und legte es dann, wie ihr aufgetragen, in einem Umschlag vor die Haustür. Als sich danach über mehrere Stunden keine "Polizei" mehr meldete, obwohl der Umschlag verschwunden war, flog der Schwindel auf. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Betrüger keine Grenzen gesetzt. Entweder kommt tatsächlich eine Person vorbei oder, wie in dem vorliegenden Fall, sollten die Wertsachen auf dem Grundstück deponiert werden und die Opfer sahen noch nicht mal die Abholer. Es kam auch schon vor, dass die Täter in der Dunkelheit vor dem Balkon der ahnungslosen Opfer erschienen und die Wertsachen dann auf Zuruf von den Opfern vom Balkon geworfen wurden. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf 110.

3. Reisetasche aus PKW entwendet, Wiesbaden, Gustav-Adolf-Straße, 30.03.2020, 18:00 Uhr - 31.03.2020, 14:30 Uhr

(He)Zwischen Montag, 18:00 Uhr und Dienstag, 14:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem in der Gustav-Adolf-Straße geparkten BMW Mini eine Reisetasche samt Kleidungsstücken. An dem PKW wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, und sich so Zugriff auf die Tasche verschafft. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Motorroller gestohlen, Wiesbaden-Delkenheim, Münchener Straße, 30.03.2020, 18:00 Uhr - 31.03.2020, 15:00 Uhr

(He)In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter in Delkenheim in der Münchner Straße einen auf einem Parkplatz abgestellten Roller im Wert von circa 600 Euro. Der schwarze Roller wurde am Montag, gegen 18:00 Uhr letztmalig gesehen. Gestern, um 15:00 Uhr stand er dann nicht mehr an Ort und Stelle. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

5. Auf der Polizeidienststelle Joint geraucht, Wiesbaden, Bertramstraße, 01.04.2020, 02:30 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht konnte sich ein 41-jähriger Mann nicht mit dem Konsum von Cannabis zurückhalten, bis er die Diensträume des 1. Polizeireviers in Wiesbaden verlassen hatte. Der Mann erschien gegen 02:30 Uhr auf der Wache und erklärte, dass er eine Strafanzeige erstatten wolle. Zuvor bat er jedoch darum, die Toilette im Wartebereich des Polizeireviers benutzen zu dürfen. Freundlich, wie die Polizei nun Mal ist, wurde dies natürlich gestattet. Als der Mann die Toilette nach einigen Minuten nicht wieder verlasse hatte, fragten die Beamten nach, ob denn alles in Ordnung sei. Hierauf erfolgte keine Reaktion. Nach mehreren Aufforderungen doch endliche die Toilette zu verlassen, wurde die Tür wieder geöffnet. Heraus kam jedoch nicht nur der 41-Jährige, sondern auch noch ein besonderer Geruch. (Nicht was Sie jetzt denken) Es war der klassische Geruch eines gerauchten "Joints". Der Gast auf der Polizeitoilette hatte dort tatsächlich Cannabis konsumiert, konnte jedoch die Verwunderung der anwesenden Beamtinnen und Beamten darüber nicht wirklich nachvollziehen. Neben der von ihm erstatteten Anzeige wurde nun auch noch eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 41-Jährigen gefertigt. (Anmerkung: Bei dieser Meldung handelt es sich nicht um einen Aprilscherz!)

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Gegen geparkte Fahrzeuge getreten, Schlangenbad, Wambach, Schwalbacher Straße, 31.03.2020, 17.30 Uhr, (pl)Am Dienstagnachmittag hat ein 24-jähriger Mann in Wambach mehrere auf dem Parkplatz des Bürgerhauses abgestellte Autos beschädigt. Der alkoholisierte 24-Jährige lief gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz herum und trat währenddessen gegen vier geparkte Autos. Hierdurch entstand an den betroffenen Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Randalierer wurde durch die verständigten Polizisten angetroffen und kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

2. Mit dem Auto überschlagen, Idstein, Dasbach, Landesstraße 3026, 31.03.2020, 13.30 Uhr, (pl)Am Dienstagnachmittag hat sich eine 60-jährige Autofahrerin auf der L 3026 bei Dasbach mit ihrem Auto überschlagen. Die Autofahrerin war gegen 13.30 Uhr von Niedernhausen kommend in Richtung Idstein unterwegs, als sie zwischen den beiden Abfahrten nach Dasbach mit ihrem Renault Twingo rechts neben der Fahrbahn auf den Grünstreifen geriet. Im Anschluss daran verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach links von der Straße ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug im Straßengraben und landete auf dem Dach. Die bei dem Unfall verletzte 60-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der beschädigte Unfallwagen wurde abgeschleppt.

3. Wildunfall auf der B 417, Hünstetten, Bundesstraße 417, 31.03.2020, 05.55 Uhr, (pl)Bei einem Wildunfall wurde am frühen Dienstagmorgen auf der B 417 im Bereich von Hünstetten ein Linienbus beschädigt. Der Busfahrer fuhr gegen 06.00 Uhr die Bundesstraße in Richtung Görsroth entlang, als zwischen den Abfahrten Bechtheim und Ketternschwalbach ein entgegenkommender weißer Kleinwagen mit einem Reh zusammenstieß. Das Tier wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn geschleudert, woraufhin der dort fahrende Linienbus auch noch mit dem Wild kollidierte. Der Fahrer oder aber die Fahrerin des weißen Kleinwagens soll nach dem Zusammenstoß mit dem Wild einfach weitergefahren sein. Der am Bus entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

