Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Alkoholisierter Gast findet Hotel nicht mehr 5.3.20, 5 Uhr

Rottweil (ots)

Eine Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Hauptstraße musste am Donnerstagmorgen kurz nach 5 Uhr die Polizei um Hilfe bitten. Ein deutlich alkoholisierter Mann betrat das Geschäft, weil er sein Hotel nicht mehr finden konnte und deswegen aus Verzweiflung in der Bäckerei landete. Die Beamten der Polizei Rottweil konnten dem orientierungslosen 60-Jährigen aus Wien jedoch einige Hinweise entlocken, anhand denen sich das Übernachtungquartier lokalisieren ließ. Allerdings lag dieses rund zwei Kilometer von der Bäckerei entfernt. Nachdem die Personalien erhoben worden waren, machten sie letztendlich das Hotel ausfindig und setzten den verirrten Übernachtungsgast direkt vor der Hoteltür ab.

