Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Erneuter Mülltonnenbrand im Volkspark, Zeugen gesucht!

Mainz (ots)

Samstag, 18.07.2020, 02:50 Uhr

Am frühen Samstagmorgen gerät eine Mülltonne im Volkspark in Brand. Die Feuerwehr kann den Brand zwar schnell löschen, die Mülltonne brennt jedoch komplett nieder. Bereits am 05.07.2020 hat an derselben Stelle ein Müllcontainer gebrannt - auch hier ist die Brandursache noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

