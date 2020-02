Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Gemeinsame Pressemitteilung des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis und der Polizei: Zeugen finden Altöl

Ulm

/ Vergangene Woche entsorgten Unbekannte am Montag und Mittwoch mehrere Kanister mit Altöl bei Langenau.

Am späten Montagnachmittag fanden Zeugen einen Kanister mit Altöl an einem Radweg entlang der Bahnstrecke Langenau - Elchingen. Der Kanister war offen und eine nicht bekannte Menge Öl gelangte ins Erdreich. Daher grub eine Firma den verunreinigten Boden ab. Am Mittwochmittag fanden Zeugen erneut vier Kanister mit Altöl an zwei weiteren Standorten unweit der ersten Fundstelle. Durch die geöffneten Kanister lief ebenfalls eine unbekannte Menge Öl aus. Hier wurde das verunreinigte Erdreich umgehend abgegraben. Die Fundorte der Kanister lagen im Wasserschutzgebiet nahe der Trinkwasserbrunnen in Langenau. Dank der schnellen Reaktion der Behörden gelangten nach Angaben der Landeswasserversorgung keine Verunreinigungen in das Trinkwasser. Gewässer- und Bodenverunreinigung stellen Umweltstraftaten nach den Paragraphen 324 und 324a des Strafgesetzbuchs dar und können mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren geahndet werden. Die Gewerbe- und Umweltermittler der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren gesichert. Bei den Kanistern mit dem Altöl handelt es sich um blaue 25 Liter Kanister. Die Beamten suchen nun Zeugen die gesehen haben, wer die Kanister entsorgt hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

