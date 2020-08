Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung

Baden-Baden (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Innenstadt am Augustaplatz zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und einem Mann. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten drei Jugendliche mit einem 30-Jährigen auf Höhe einer Bushaltestelle aneinander. Ein 21-Jähriger schlug und trat kurz vor 7 Uhr mutmaßlich mehrfach auf den bereits am Boden liegenden Mann ein. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden konnten die Jugendlichen in einer anschließenden Fahndung aufgreifen und auf die Dienststelle bringen. Der 30 Jahre alte Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Mitte haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen./jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell