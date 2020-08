Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sachbeschädigung durch Schmiererei - Mann vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann hat am Freitagabend (07.08.2020) mutmaßlich eine Hauswand an der Seidenstraße beschmiert. Polizeibeamte nahmen ihn vorläufig fest. Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachteten den Mann gegen 21.55 Uhr, wie er mit einem Filzstift eine weiße Hauswand beschmierte. Sie hielten den Mann fest und alarmierten die Polizei. Diese brachten den offenbar alkoholisierten 28-Jährigen zur Anzeigenaufnahme auf ein Polizeirevier. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro am Gebäude. Die Polizei ermittelt weiterhin, ob der Mann auch für andere Schmierereien verantwortlich ist. Der Mann wurde nach Beendigung der Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

