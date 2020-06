Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Hubschrauber sucht nach entlaufenen Rindern

Recklinghausen (ots)

Über Recklinghausen-Suderwich ist am frühen Donnerstagmorgen ein Polizeihubschrauber gekreist. Der Einsatz war nötig, weil einem Landwirt drei Rinder entlaufen waren. Da in solchen Fällen nicht auszuschließen ist, dass die Tiere auf Straßen laufen und so auch - vor allem bei Dunkelheit - Verkehrsteilnehmer gefährden könnten, wurde intensiv nach den Rindern gesucht. Ab etwa 4.15 Uhr half dabei auch ein Hubschrauber. Eines der Tiere konnte noch in der Nacht, gegen 4.35 Uhr, im Bereich Annastraße/Brinkstraße gefunden und von einem Fachmann betäubt werden. Die beiden anderen Tiere sind vermutlich in angrenzende Maisfelder geflüchtet. Sie konnten - trotz Hubschrauber - nicht entdeckt werden. Nach ihnen soll heute weitergesucht werden.

