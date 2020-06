Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter Elektrogeräte aus der Sporthalle des Paul-Spiegel-Berufskollegs. Gestohlen wurden unter anderem ein Beamer und ein Laptop. Die Täter füchteten in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Am Dienstag zur Tageszeit versuchten unbekannte Täter zunächst über ein Wohnzimmerfenster in eine Doppelhaushälfte an der Martin-Luther-Straße einzubrechen. Als dies nicht gelang warfen die Täter das Schlafzimmerfenster ein und belangten so ins Haus. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Am Dienstag, zwischen 04:00 Uhr und 13:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe zu einem Badezimmerfenster ein und gelangten so in ein Reihenendhaus an der Mozartstraße. Im Gebäude wurden Schränke und Räume durchsucht. Nach ersten Ermittlungen flüchteten die Täter ohne Beute.

Recklinghausen

In der Nacht zu Dienstag hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einem Klassenraum einer Schule an der Gneisenaustraße auf. Sie durchsuchten die Räume nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Fernseher gestohlen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

