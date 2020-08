Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gastwirt verletzt

Baden-Baden (ots)

Offenbar weil ihm der Zutritt zu einer Gaststätte in der Kaiserallee am frühen Sonntagmorgen verwehrt worden war, soll ein noch unbekannter Mann den Besitzer des Lokals gegen 1:45 Uhr körperlich angegangen haben und im Anschluss flüchtig gegangen sein. Der verletzte Betreiber wurde durch Angehörige in eine Klinik gebracht, wo seine Verletzungen versorgt werden mussten. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte haben die Ermittlungen zu den Hintergründen und genauen Abläufen aufgenommen. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07221 32172 entgegen.

