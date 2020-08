Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall und Nötigung

Achern (ots)

Ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag gegen 11.40 Uhr in der Offenburger Straße. Vermutlich fuhr ein 56 Jahre alter Mercedes-Fahrer aus Richtung Achern so zügig in den Kreisverkehr Ortseingang Achern-Önsbach ein, dass die vor ihm fahrende 21-jährige Audi-Fahrerin sich erschrak. Durch zeigen des Mittelfingers soll ihre Beifahrerin dem Mann ihren Unmut gezeigt haben. Dieser soll im Gegenzug auf die Hupe gedrückt haben. Beide Fahrzeuge verließen hintereinander den Kreisverkehr in Richtung Offenburg. Nach ersten Erkenntnissen bremste die Frau ihr Fahrzeug ohne erklärbaren Grund stark ab, in dessen Folge es zu einem Auffahrunfall kam. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch Atemalkoholgeruch bei dem Mercedes-Lenker feststellen. Nach einem positiven Atemalkoholtest wurde eine Blutprobe angeordnet. Nun erhalten alle Beteiligten eine Strafanzeige.

