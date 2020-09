Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Auto beschädigt

Zell am Harmersbach (ots)

Eine Mercedes-Fahrerin hat am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Gartenstraße in Zell am Harmerbach beim Ausparken ein anders Fahrzeug und einen Pfosten beschädigt und so Sachschaden im fünfstelligen Bereich verursacht. Vermutlich verwechselte die Frau das Brems- und Gaspedal ihres Wagens und fuhr rückwärts mit eingeschlagenem Lenkrad quer über die Straße. Nachdem sie über einen Sandsteinpfosten rollte und diesen abbrach, kollidierte sie mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehenden Mazda. Glücklicherweise wurde die Fahrzeuglenkerin dabei nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 13.000 Euro.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell