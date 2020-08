Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Frau verstirbt nach unsachgemäßen Umgang mit Betäubungsmitteln

Güstrow (ots)

Am Sonntag gegen 10:00 Uhr, wurde der Rettungsdienst in den Güstrower Gartenweg gerufen. Er traf dort auf eine leblose Frau. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 21jährigen feststellen. Die Umstände weisen darauf hin, dass dieser durch den unsachgemäßen Umgang mit Betäubungsmitteln zurückzuführen sein könnte, wie sie auch in der Medizin verwendet werden. Ein ebenfalls in den Räumlichkeiten angetroffene 36 jähriger Mann wurde unter erheblicher Betäubungsmitteleinwirkung ins Krankenhaus gebracht.

Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Tatortuntersuchung vor Ort. In der Wohnung wurden weitere Substanzen sichergestellt. Darum wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 36jährigen eröffnet. Außerdem wird durch das Kriminalkommissariat Güstrow ein Todesermittlungsverfahren geführt.

Gert Frahm Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

