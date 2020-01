Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200120 - 0064 Bundesautobahn 3: Flucht vor Polizeikontrolle

Frankfurt (ots)

(fue) Im Hinblick auf seine unsichere Fahrweise sollte am Sonntag, den 19. Januar 2020, gegen 10.30 Uhr, der Fahrer einer Mercedes C-Klasse angehalten und kontrolliert werden.

Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf der BAB 3, kurz vor dem Mönchhofdreieck, in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Der Fahrer entzog sich jedoch der beabsichtigten Kontrolle, beschleunigte und fuhr über die Bundesstraße 43 in Richtung Raunheim. Dort, in der Limesstraße, stellte er sein Auto ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Im Buchenweg konnte der Fahrer schließlich festgenommen werden. Zuvor hatte er sich einer Plastiktüte entledigt, in der sich 24 Plomben Haschisch (34,12 Gramm) und eine halbe Ecstasytablette (0,23 Gramm) befanden. Bei ihm handelt es sich um einen 23-jährigen Mann aus Raunheim. Wie sich herausstellte, ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem besteht der Verdacht, dass der 23-Jährige das Fahrzeug unter Einfluss von Drogen führte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden u.a. weitere 390,65 Gramm Haschisch, eine Dose mit Cannabiskeksen, ein Schlagring mit Klinge und drei Handys aufgefunden. Während der polizeilichen Maßnahmen klagte der 23-Jährige über Schmerzen im Unterleib. Er wurde in ein Frankfurter Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

