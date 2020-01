Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200120 - 0063 Frankfurt-Heddernheim: Fußgänger verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 19. Januar 2020, gegen 15.30 Uhr, befand sich ein 40-jähriger Frankfurter zu Fuß unterwegs durch die Straße An der Sandelmühle. In Höhe der Hausnummer 38a kam ihm aus Richtung des dortigen Hotels ein Pkw entgegen, der halten musste, da sich der 40-Jährige noch auf der Fahrbahn befand. Es folgte ein Streitgespräch zwischen dem Fahrer und dem Fußgänger. Während der Autofahrer darauf bestand, dass der Fußgänger die Straße freizugeben habe, kritisierte der Fußgänger die überhöhte Geschwindigkeit des Pkw. Nach Angaben des 40-Jährigen habe der Fahrer schließlich seinen Wagen beschleunigt und sei auf ihn zugefahren. Zwar habe er noch versucht, auszuweichen, wurde jedoch von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Der Fußgänger musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer des Pkw flüchtete in Richtung der Olof-Palme-Straße/Hessestraße. Bei dem Auto soll es sich um einen neueren schwarzen Ford Mustang oder Chevrolet Camaro gehandelt haben. Der Fahrer wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt und von südländischer Erscheinung, hatte einen Bart und längere, gelockte Haare. Neben dem Fahrer sollen sich noch zwei weitere Personen in dem Pkw befunden haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen bzw. zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400 in Verbindung zu setzen.

