Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Billerbeck

Coesfeld (ots)

Am Mo., 06.07.20, 16.40 Uhr, befuhr eine 27jährige Frau aus Darfeld die L580 von Billerbeck kommend in Richtung Darfeld. In Höhe der Zufahrt Gantweg 19 kam ein 75jähriger Mann aus Neuenkirchen mit seinem Pedelec aus einem Wirtschaftsweg und überquerte die L580, ohne auf den querenden Verkehr zu achten. Der Pedelecfahrer wurde frontal von dem PKW erfasst und schleuderte durch die Windschutzscheibe des PKW. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschauber zur Uniklinik nach Münster geflogen. Die Fahrerin des PKW blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 9.500 Euro!

