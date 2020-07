Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Kreisdirektor begrüßt Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter

Gleich 22 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter begrüßte Kreisdirektor Dr. Linus Tepe am Montag (6.7.) im Kreishaus. Die Kommissaranwärterinnen und -anwärter haben im September des vergangenen Jahres ihre Ausbildung an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung begonnen. Ab dem heutigen Tage befinden sie sich in ihrem ersten Praktikum bei der Kreispolizeibehörde Coesfeld. In den kommenden acht Wochen werden sie die ersten Einsätze in Begleitung von erfahrenen Tutorinnen und Tutoren bei uns im Kreis wahrnehmen. Sie werden an den drei Wachstandorten in Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen eingesetzt.

