Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Lindenstraße

Betrunken und Bekifft auf Kleinkraftrad

Coesfeld (ots)

Einen 24-jährigen Nottulner kontrollierte die Polizei am Sonntag gegen 22.30 Uhr in Appelhülsen. Der Nottulner hatte zuvor beim Abbiegen an einer Ampel einem bevorrechtigten Autofahrer den Vorrang genommen. Ein Streifenwagen befand sich zu dem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug an der Ampel. Bei der anschließenden Kontrolle stellten Polizisten fest, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Weiterhin befand er sich nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das von ihm gefahrene Kleinkraftrad. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

