Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Flamschen - Sachbeschädigung durch Graffiti, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Sa., 27.06.2020, 20.00 Uhr - Sa., 04.07.2020, 10.15 Uhr, verschmutzten bislang unbekannte Personen den Außenbereich der Freilichtbühne in Coesfeld, Flamschen, mit blauen, gelben und roten Schriftzügen. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell